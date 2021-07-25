Элина Свитолина победила немку Лауру Зигемунд. Одесситки занимает 6-е место в рейтинге Всемирной теннисной ассоциации (WTA), германская теннистистка – 61-е.
Элина Свитолина выиграла все три сета матча.
Девушки встречались на корте впервые.
Эвелине Свитолиной в 1/16 предстоит сыграть с победительницей встречи между Ярославой Шведовой (№454 WTA) и Айлой Томлянович (№51 WTA).
ОБНОВЛЕНО 33-летняя казахстанская теннисистка Ярослава Шведова снялась с поединка против 28-летней австралийки Айлы Томлянович. Поэтому Свитолина, которой 26 лет, в 1/16 финала встретится с Томлянович.
Элина Свитолина недавно вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса. Посмотреть фоторепортаж со свадебной церемонии можно в нашей публикации.
Фото Championat.com