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Одесская теннисистка вышла в 1/16 финала на Олимпийских играх (ОБНОВЛЕНО)

Одесская теннисистка вышла в 1/16 финала на Олимпийских играх (ОБНОВЛЕНО)

Элина Свитолина победила немку Лауру Зигемунд. Одесситки занимает 6-е место в рейтинге Всемирной теннисной ассоциации (WTA), германская теннистистка – 61-е.

Элина Свитолина выиграла все три сета матча.

Девушки встречались на корте впервые.

Эвелине Свитолиной в  1/16 предстоит сыграть с победительницей встречи между Ярославой Шведовой (№454 WTA) и Айлой Томлянович (№51 WTA).

ОБНОВЛЕНО 33-летняя казахстанская теннисистка Ярослава Шведова снялась с поединка против 28-летней австралийки Айлы Томлянович. Поэтому Свитолина, которой 26 лет, в 1/16 финала встретится с Томлянович.

Элина Свитолина недавно вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса. Посмотреть фоторепортаж со свадебной церемонии можно в нашей публикации.

Фото Championat.com

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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