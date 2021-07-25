Ужасы Аркадии и герои Нового базара: главные новости Одессы за 24 июля

В субботу, 24 июля 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких новостях как в Одессе, так и в Украине в целом.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин считает, что страна точно вернется в «красную» зону карантина. Причина – новый штамм «Дельта».

Одесский экоактивист заглянул под настил, расположенный на пляже Аркадии между Центральной аллеей и Ротондой. Кроме антисанитарии, доски настила прикрывают человеческую безответственность и жадность.

Между тем, одесская служба спасения организовала пункт для временного размещения местных жителей, которые не могут из-за непогоды находиться в своих домах, пострадавших от стихии 22 июля.

Одесский международный кинофестиваль этого года будет немного отличаться от фестивалей предыдущих лет. Первое, и самое главное – в этом году не будет международной конкурсной программы.

Одесские герои – Костя-моряк и Рыбачка Соня, Остап Бендер с Кисой Воробьяниновым… Картины и скульптуры встречают нас не только в музеях и арт-центрах, но и там, где, меньше всего ожидаешь их встретить – в мясо-молочном корпусе Нового базара.

И напоследок немного похвастаемся: газета и интернет-сайт «Одесская жизнь» стали лауреатами Международной премии «Янтарный самородок», учрежденной Международной Академией развития литературы и искусства и Союзом писателей Северной Америки.

Фото Марии Котовой