Новости Одессы и Одесской области

Ужасы Аркадии и герои Нового базара: главные новости Одессы за 24 июля

Ужасы Аркадии и герои Нового базара: главные новости Одессы за 24 июля

В субботу, 24 июля 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких новостях как в Одессе, так и в Украине в целом.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин считает, что страна точно вернется в «красную» зону карантина. Причина – новый штамм «Дельта».

Одесский экоактивист заглянул под настил, расположенный на пляже Аркадии между Центральной аллеей и Ротондой. Кроме антисанитарии, доски настила прикрывают человеческую безответственность и жадность.

Между тем, одесская служба спасения организовала пункт для временного размещения местных жителей, которые не могут из-за непогоды находиться в своих домах, пострадавших от стихии 22 июля.

Одесский международный кинофестиваль этого года будет немного отличаться от фестивалей предыдущих лет. Первое, и самое главное – в этом году не будет международной конкурсной программы.

Одесские герои – Костя-моряк и Рыбачка Соня, Остап Бендер с Кисой Воробьяниновым… Картины и скульптуры встречают нас не только в музеях и арт-центрах, но и там, где, меньше всего ожидаешь их встретить – в мясо-молочном корпусе Нового базара.

И напоследок немного похвастаемся: газета и интернет-сайт «Одесская жизнь» стали лауреатами Международной премии «Янтарный самородок», учрежденной Международной Академией развития литературы и искусства и Союзом писателей Северной Америки.

Фото Марии Котовой

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить