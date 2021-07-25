Послушать рэпера на стадион «Черноморец» пришли 45 тыс. человек – хотя там 34 тыс. мест

Вечером 24 июля на «Черноморце» выступал Макс Корж, репер из Белоруси. Поклонники не только переполнили стадион, но и устраивали демонстрации с пиротехникой в центре Одессы.

Поклонники не могли сдержать эмоции. Многотысячной толпой, словно футбольные болельщики, они шли к стадиону, скандируя «Макс Корж». При этом жгли файеры и разворачивали огромные фланги Украины.

Сам исполнитель гражданин Белоруси, и в 2016 году ему даже запрещали въезд в страну за выступление в оккупированном Крыму.

Футболки с именем рэпера на лотках в парке Шевченко раскупали словно горячие пирожки. А патрульной полиции пришлось перекрывать движение на прилегающих к стадиону улицах, чтобы фанаты певца могли пройти на стадион, не создавая опасных ситуаций на проезжей части.

Недавно на «Черноморце» выступал Монатик – поп-звезда из Украины. На стадионе также был аншлаг. Тогда на стадион пришли 25 тыс. человек. Но Макс Корж побил все рекорды.

Отметим, что карантинные ограничения, в связи с эпидемией коронавируса, требующие ношение защитных масок на массовых мероприятиях, продолжают действовать. Но на концертах их никто не соблюдает.





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