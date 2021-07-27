Проекты сквера памяти, олимпийские новости, тонущий катамаран с детьми и жертва ливня – новости Одессы за 26 июля

В понедельник, 26 июля 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях в Одессе и области.

В Одессе завершается архитектурный конкурс на лучший проект сквера-мемориала «Против забвения». Сквер в память о погибших во время Второй мировой войны одесских евреев хотят создать на Люстдорфской дороге, 27.

В Украине могут ослабить карантин для тех, кто получил вакцину от коронавируса.

До 29 декабря 2021 года на участке от перекрестка улиц Овидиопольской и Самолетной до перекрестка улиц Самолетной и Кустанайской будет закрыто движение.

На Ланжероне спасли трех детей, катамаран которых начал тонуть далеко от берега.

На Олимпийских играх теннисистка из Одессы Элина Свитолина прошла в 1/8 финала, а стрелок Ирина Маловичко завершила состязания.

Стало известно, почему ФК «Черноморец» месяц не будет играть на своем стадионе.

Директором Одесской оперы продолжит работать Надежда Бабич. Она выиграла конкурс на эту должность.

А ливень, и без того наделавший много бед, все же убил человека.