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В Одессе из-за последствий ливня погиб человек: кто стал первой жертвой?

В Одессе из-за последствий ливня погиб человек: кто стал первой жертвой?

Хотя залповый ливень прошел в Одессе четыре дня назад, стихия все же забрала жизнь человека. Житель частного сектора на Таирова откачивал насосом воду из затопленного подвала и получил удар током.

Об этом сообщили источники в полиции.

От электрического шока он упал на насос, получил ожег живота и черепно-мозговую травму. Какой именно из этих факторов стал фатальным, установит судмедэкспертиза.

Несчастный случай произошел 25 июля на улице 12-я линия Люстдорфской дороге.

Погибшего звали Александр, он родился в 1986  году.

Одессит стал первой жертвой непогоды.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала о гражданине Польши, который был подхвачен бурными потоками воды и смыт с лестницы на пляж Аркадии. Молодой человек чудом выжил.

Фото ГУ ГСЧС Украиы в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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