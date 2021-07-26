Ее кандидатуру единогласно поддержала комиссия по конкурсному отбору на должность гендиректора-художественного руководителя Одесского национального академического театра оперы и балета.

Новость об этом появилась на страничке Одесской оперы в Facebook.

Надежда Бабич уже возглавляет театр. Она стала его руководителем в 2010 году. До этого 4 года работала Одесской облгосадминистрации, где возглавляла управление культуры.

Конкуренцию на конкурсе нынешнему директору хотел составить бывший главный режиссер театра Евгений Лавренчук. Но впоследствии он снял свою кандидатуру и уехал из Одессы.

Спасибо друзьям Одесской Оперы за мощную поддержку! Мы уверены, что под руководством такого опытного менеджера, мудрого руководителя и порядочного человека, как Надежда Матвеевна, Одесская Опера уверенно и вдохновенно начнет новый 212-й сезон и процветать еще долгие годы!

– сказано в сообщении пресс-службы театра.

В ближайшее время официальные результаты конкурса должны появиться на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины.

Ранее “Одесская Жизнь” опубликовала интервью бывшего главного режиссера Одесской оперы Евгения Лавренчука, в котором он несколько противоречиво высказывается о Надежде Бабич.