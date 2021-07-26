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На Ланжероне спасли трех детей: их катамаран начал тонуть далеко от берега

На Ланжероне спасли трех детей: их катамаран начал тонуть далеко от берега

Трое детей, без взрослых, отправились кататься на катамаране. На расстоянии около 800 с от берега катамаран начал тонуть. Благо, на помощь пришли спасатели.

Об инциденте сообщили в Департаменте муниципальной безопасности Одеского горисполкома.

Предприниматель сдал в аренду катамаран трем несовершеннолетним. Те отплыли на значительное расстояние от берега, когда случилась беда. Корпус одной из частей катамарана дал течь и начал тонуть.

На помощь отправились спасатели на моторной лодке. Детей пересадили в плавсредство спасателей, а полузатонувший катамаран отбуксировали к берегу.

В результате инцидента никто не пострадал.

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Фото Департамента общественной безопасности Одесского горсовета

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Редакция ПРОФИЛЬ

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