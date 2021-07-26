На Ланжероне спасли трех детей: их катамаран начал тонуть далеко от берега

Трое детей, без взрослых, отправились кататься на катамаране. На расстоянии около 800 с от берега катамаран начал тонуть. Благо, на помощь пришли спасатели.
Об инциденте сообщили в Департаменте муниципальной безопасности Одеского горисполкома.
Предприниматель сдал в аренду катамаран трем несовершеннолетним. Те отплыли на значительное расстояние от берега, когда случилась беда. Корпус одной из частей катамарана дал течь и начал тонуть.
На помощь отправились спасатели на моторной лодке. Детей пересадили в плавсредство спасателей, а полузатонувший катамаран отбуксировали к берегу.
В результате инцидента никто не пострадал.
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Фото Департамента общественной безопасности Одесского горсовета