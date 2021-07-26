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Одесситам покажут проекты сквера-мемориала «Против забвения» на Люстдорфской дороге

Одесситам покажут проекты сквера-мемориала «Против забвения» на Люстдорфской дороге

В Одессе завершается архитектурный конкурс на лучший проект сквера-мемориала «Против забвения». Сквер в память о погибших во время Второй мировой войны одесских евреев хотят создать на Люстдорфской дороге, 27.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, свои предложения на конкурс предоставили:

  • заслуженный архитектор Украины Юрий Беликов;
  • архитектор Наталья Головченко;
  • заслуженный архитектор Украины Сергей Слюсаренко.

Дополнительно проектные предложения предоставила студентка IV курса Архитектурно-художественного института Одесской государственной академии строительства и архитектуры А.Галапчук.

Все конкурсные проектные предложения будут представлены на выставке 26-28 июля по адресу: ул. Косовская, 2д, 2-й этаж.

Время работы выставки:

  • 26 и 27 июля – с 09:00 до 17:00;
  • 28 июля – с 09:00 до 15:00.

Свои отзывы, рекомендации и предложения можно направить на электронную почту: uag3@omr.gov.ua либо оставить в журнале отзывов на выставке.

Итоги конкурса жюри подведет 28 июля.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в Одессе построят крупнейший в городе мемориальный комплекс.

Также наш корреспондент побывал в районе 3-й станции Люстдорфской дороги, где планируется создать сквер, и посмотрел, насколько реальна эта затея.

Фото: проект сквера «Против забвения» Сергея Слюсаренко, пресс-служба Одесского горсовета

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Редакция ПРОФИЛЬ

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