Одесситка Ирина Маловичко завершила олимпийские состязания

Ирина Маловичко представляла Украину на олимпийских соревнованиях по стендовой стрельбе.

Чтобы выйти в финал, спортсменке не хватило всего одного очка. Тренирует Ирину Николай Мильчев – олимпийский чемпион 2000 года по стендовой стрельбе.

Всего Одесскую область на 32-х Олимпийских играх в Токио представляют 7 спортсменов.

Пока у украинской команды 2 бронзовых медали и она занимает 42 место в общем медальном зачете.

32-е Летние Олимпийские игры проходят в столице Японии Токио с 23 июля по 8 августа.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что одесситка Элина Свитолина вышла в 1/8 олимпийского теннисного турнира

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