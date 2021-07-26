В Одессе закрыли до конца года проезд по улице Самолетной

В Одессе временно закрыто движение автотранспорта на участке улицы Самолетной в Малиновском районе города.

Как информирует пресс-служба Одесского горсовета, движение будет закрыто до 29 декабря 2021 года на участке от перекрестка улиц Овидиопольской и Самолетной до перекрестка улиц Самолетной и Кустанайской.

Причина – проведение работ по замене труб коллектора, а также восстановление асфальтового покрытия улицы Самолетной.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, где в Одессе ремонтируют дороги 26 июля.

Фото: Лоция