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На одесском стадионе концерты, газон вытоптан – футболисты «Черноморца» лишились арены?

На одесском стадионе концерты, газон вытоптан – футболисты «Черноморца» лишились арены?

Футбол ушел со стадиона «Черноморец» – крупнейшей спортивной арены в городе. Каждую неделю там проходят музыкальные концерты. А одесский футбольный клуб «Черноморец» вынужден играть на выезде даже домашние матчи.

«Одесская Жизнь» взялась прояснить ситуацию. Положение дел хорошим не назовёшь, но и отчаиваться поводов нет. По крайней мере пресс-секретарь футбольной команды Сергей Мартынов нас успокоил.

По его словам, большой футбол вернется на стадион 21 августа. В этот день состоится игра пятого тура чемпионата. «Черноморец» будет принимать донецкий «Шахтер». Эта команда в минувшем первенстве заняла второе место в Премьер-лиге, пропустив вперед лишь «Динамо» Киев.

Травяное покрытие к тому времени успеют восстановить.

Относительно предположений, что ФК «Черноморец» осталась без домашней арены, Сергей Мартынов пояснил, что между клубом и новыми владельцами стадиона заключён долгосрочный договор о сотрудничестве и проблем во взаимоотношениях между сторонами нет.

Что касается пропуска нескольких домашних игр на стадионе в пользу коммерческих концертов, в «Черноморце» к этому отнеслись с пониманием и претензий, по крайней мере публичных, к владельцам стадиона не выставляют.

От себя добавим, что в какой-то степени такая ситуация даже выгодна футбольному клубу из-за конфликта с футбольными фанатами.

Напомним, что болельщики команды потребовали от руководства «Черноморца» уволить главного тренера и отказаться от услуг части игроков. Речь о людях, связанных с командой «Динамо» Киев.

Нынешний наставник одесситов раньше тренировал юношеский состав динамовцев. И с переходом в Одессу часть игроков привел вслед за собой. Одесские же болельщики не любят столичный клуб и не хотят, чтобы их любимый «Черноморец» имел что-то общее с киевским «Динамо».

Свой ультиматум фанаты подкрепили угрозами срывать игры команды, если Юрий Мороз останется на своем посту. А пока домашних матчей нет, руководство клуба может попробовать разрешить конфликт с фанатами.

вытоптанное поле Черноморца

Ранее мы писали, что американская компания планирует инвестировать 10 млн долларов в одесский стадион “Черноморец”

Фото ФК “Черноморец”

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Редакция ПРОФИЛЬ

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