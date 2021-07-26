Одесситка Элина Свитолина сыграет в 1/8 финала по теннису на Олимпийских играх

Теннисистка в 1/16 победила Айлу Томлянович из Австралии. В следующем туре ее соперницей будет Мария Саккари из Греции.

Три сета в игре с Томлянович длились 2 часа 23 минуты. В первом из них Свитолина уступила 4:6. А в двух последующий выиграла 6:3; 6:4. Это позволило ей выйти в следующий тур.

В 1/8 олимпийского турнира у одесситки есть все шансы на побуду. В рейтинге Всемирной теннисной ассоциации (WTA) она занимает шестое место, а Саккари 19-е.

Ориентировочное время начала матча – 27 июля в 08:00 по Киеву.

Ранее мы рассказавали о том, что Элина Свитолина вышла в 1/16 олимпийского финала

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