В Украине могут ослабить карантин для тех, кто получил вакцину

Об этом заявил замглавы Минздрава, главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

«Действительно, мы рассматриваем в будущем такую возможность. Речь идет об использовании «внутреннего» ковидного сертификата. Это электронный документ, который вы сможете сгенерировать в приложении «Дія», подтверждающий факт прививки против COVID-19», – сказал Кузин.

При этом он отметил, что данный вопрос еще будет рассматривать Кабмин.

По словам Кузина, в частности, рассматривается возможность разрешить работать предприятиям с вакцинированными сотрудниками, которые будут посещать клиенты, привитые против COVID-19. Главный санврач выразил уверенность в том, что такой подход поможет уменьшить нагрузку на экономику Украины.

Ранее главный санврач Украины заявил, что страна точно вернется в «красную» зону карантина из-за новых штаммов коронавируса.

Как сообщала «Одесская жизнь», за минувшие выходные вакцину от коронавируса получили 8810 одесситов, что является рекордом.

Источник: Апостроф