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“Принцеси з Одеси”: гурт MOZGI опублікував кліп, відзнятий на ринку в Одесі (відео)

“Принцеси з Одеси”: гурт MOZGI опублікував кліп, відзнятий на ринку в Одесі (відео)

Відеокліп з’явився на офіційній сторінці гурту MOZGI у Youtube декілька годин тому.

Сьогодні, 23 серпня, у мережі опублікували ролик гурту MOZGI під назвою “999”.

Трек присвячений річниці Незалежності України, тож у описі зазначається:

– Присвячуємо Батьківщині та всім українцям, гідним жити у найкращій країні. Треба тільки трохи зачекати – і все буде…

У майже чотирихвилинному чорно-білому ролику Потап зачитує реп українською мовою, зазначаючи:

“В нашій країні все nine nine nine

Ти трохи зачекай

І скоро в нас буде все най най най

А поки…”

Окремі кадри з кліпу знімали нещодавно на одеському ринку, а саме на Слобідці.

Фото: Скріншот з ролику на Youtube

 

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