“Принцеси з Одеси”: гурт MOZGI опублікував кліп, відзнятий на ринку в Одесі (відео)

Відеокліп з’явився на офіційній сторінці гурту MOZGI у Youtube декілька годин тому.
Сьогодні, 23 серпня, у мережі опублікували ролик гурту MOZGI під назвою “999”.
Трек присвячений річниці Незалежності України, тож у описі зазначається:
– Присвячуємо Батьківщині та всім українцям, гідним жити у найкращій країні. Треба тільки трохи зачекати – і все буде…
У майже чотирихвилинному чорно-білому ролику Потап зачитує реп українською мовою, зазначаючи:
“В нашій країні все nine nine nine
Ти трохи зачекай
І скоро в нас буде все най най най
А поки…”
Окремі кадри з кліпу знімали нещодавно на одеському ринку, а саме на Слобідці.
Фото: Скріншот з ролику на Youtube
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