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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе продлили Фестиваль гигантских китайских фонарей

В Одессе продлили Фестиваль гигантских китайских фонарей

«Фестиваль гигантских китайских фонарей», который сейчас проходит в Одессе в парке «Преображенский» продлили до 8 сентября.

«Изначально мы планировали, что фестиваль будет работать до 25 августа, но на протяжении последних недель мы увидели, что многие вернулись из отпусков и интерес к фестивалю достаточно велик. Поэтому было принято решение продлить фестиваль, чтобы все желающие, кто еще не успел его посетить имели такую возможность» – поделился Денис Погорелко, организатор и руководитель компании GrandEvent.

Международный «Фестиваль гигантских китайских фонарей» – это уникальная выставка 30 потрясающих световых инсталляций, которые раскрывают историю и культуру загадочного и таинственного Китая. Красочные фигуры розовых фламинго, сады панд и райских птиц, а также другие персонажи китайских народных сказок и легенд. Главный герой фестиваля 40-метровый огнедышащий дракон.

Фестиваль гигантских китайских фонарей
Фестиваль гигантских китайских фонарей
Фестиваль гигантских китайских фонарей

Кроме самой выставки световых инсталляций, также для гостей фестиваля предлагается развлекательная программа: иллюзионное шоу, танцевальные композиции, выступления силовых акробатов и гимнастов, шоу клоунов и жонглеров, фаер-шоу и интерактив с призами.

  • Когда: ежедневно до 8 сентября с 20.30 до 24.00
  • Где: Парк «Преображенский», ул. Новощепной Ряд, 27 (вход с ул. Мечникова)

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Пресс-релиз
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