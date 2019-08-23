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«Вышиванковый фест» в Одессе: сколько потратят власти

«Вышиванковый фест» в Одессе: сколько потратят власти

В мэрии решили раскошелиться на проведение торжеств к нынешнему Дню независимости Украины. Так, например, чтоб устроить «Вишиванковый фестиваль», из бюджета выделят 100 тысяч гривен.

Соответствующее распоряжение появилось на официальном сайте города. Его подписал одесский городской голова Геннадий Труханов.

Отметим, в этом году «Вишиванковый фестиваль», начавшись 23 августа, продлится до 26-го августа на Приморском бульваре. Устроители подготовили насыщенную программу и обещают удивить гостей.

К слову, в прошлом году организаторы фестиваля намеревались побить рекорд, выстроив народ в живую цепь на Потемкинской лестнице.

Акция стала уже традиционной в рамках празднеств. А самую длинную цепь удалось образовать в 2016 году. Тогда ее участниками стал 3351 человек.

Однако в минувшем году рекорда так и не получилось. В мероприятии поучаствовало всего 1900 человек.

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Фото: zn.ua, metronom.news

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