Ключевые моменты:
- В Одессе и области осадков не ожидается, возможны прояснения.
- Температура днём в Одессе поднимется до 12–14°С.
- На дорогах области сохранится хорошая видимость.
Погода в Одессе 20 апреля: прогноз
По данным Гидрометцентра Чёрного и Азовского морей, 20 апреля в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью существенных осадков не прогнозируется.
В течение дня будет дуть южный ветер со скоростью 9–14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 7–9°С тепла, днём — 12–14°С.
Прогноз погоды в Одесской области
В Одесской области также ожидается облачность с прояснениями и отсутствие осадков ночью.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 4 до 9°С, днём — от 12 до 17°С, а на юге области местами может подниматься до 20°С.
Синоптики отмечают, что на автодорогах региона видимость останется хорошей, погодных ограничений для движения транспорта не прогнозируется.
