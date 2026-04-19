В Одессе и области осадков не ожидается, возможны прояснения.

Температура днём в Одессе поднимется до 12–14°С.

На дорогах области сохранится хорошая видимость.

Погода в Одессе 20 апреля: прогноз

По данным Гидрометцентра Чёрного и Азовского морей, 20 апреля в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью существенных осадков не прогнозируется.

В течение дня будет дуть южный ветер со скоростью 9–14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 7–9°С тепла, днём — 12–14°С.

Прогноз погоды в Одесской области

В Одесской области также ожидается облачность с прояснениями и отсутствие осадков ночью.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 4 до 9°С, днём — от 12 до 17°С, а на юге области местами может подниматься до 20°С.

Синоптики отмечают, что на автодорогах региона видимость останется хорошей, погодных ограничений для движения транспорта не прогнозируется.

