Погода в Одессе 16 ноября: будет ли дождь в четверг?

В четверг, 16 ноября, в Одессе облачно с прояснениями и без существенных осадков. А в Одесской области ночью и утром местами небольшой дождь. По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе столбики термометров ночью опустятся до 6°C, в области до 3-8°C тепла.
Прогноз погоды в Одессе 16 ноября
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 6-8°C, днем 8-10°C.
Прогноз погоды в Одесской области 16 ноября
Облачно с прояснениями. Ночью и утром местами небольшой дождь, днем без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 3-8°C тепла, днем 7-12°C.
На автодорогах области видимость хорошая.