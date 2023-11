Погода в Одессе 16 ноября: будет ли дождь в четверг?

В Одессе и Одесской области утром и днем ​​ожидается умеренный дождь. Также по прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, становится прохладнее ночью — в Одессе 7-9 ° C тепла, в области 4-9 ° C тепла, местами до 1 ° C мороза.

