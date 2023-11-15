Погода в Одессе 16 ноября: будет ли дождь в четверг?

Погода в Одессе: прогноз на среду 15 ноября В Одессе и Одесской области утром и днем ​​ожидается умеренный дождь. Также по прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, становится прохладнее ночью — в Одессе 7-9 ° C тепла, в области 4-9 ° C тепла, местами до 1 ° C мороза. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 14 ноября: что прогнозируют синоптики На завтра, 14 ноября, в Одессе и в Одесской области синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей прогнозируют облачную погоду с прояснениями. В Одессе без осадков, в области днем ​​местами ожидается небольшой дождь. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 13 ноября: утихнет ли ветер? По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 13 ноября 2023 года, в Одессе и Одесской области будет облачно, но без существенных осадков. Порывистый ветер, немало досадивший одесситам за два дня, судя по всему, стихнет. ПОДРОБНЕЕ