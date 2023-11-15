Погода в Одесі 16 листопада: чи дощитиме в четвер?

У четвер, 16 листопада, в Одесі буде хмарно з проясненнями й без істотних опадів. А в Одеській області вночі та вранці місцями невеликий дощ. За прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі стовпчики термометрів вночі опустяться до 6°C, в області до 3-8°C тепла.
Прогноз погоди в Одесі 16 листопада
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 6-8°C, вдень 8-10°C.
Прогноз погоди в Одеській області 16 листопада
Хмарно з проясненнями. Вночі та вранці місцями невеликий дощ, вдень без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 3-8°C тепла, вдень 7-12°C.
На автошляхах області видимість добра.