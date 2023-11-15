Погода в Одесі 16 листопада: чи дощитиме в четвер?

Погода в Одесі: прогноз на середу 15 листопада Завтра, 15 листопада, В Одесі та Одеській області вранці та вдень очікується помірний дощ. Також за прогнозами синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, стає прохолодніше вночі – в Одесі 7-9°C тепла, в області 4-9° C тепла, місцями до 1°C морозу. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі 14 листопада: що прогнозують синоптики На завтра, 14 листопада, в Одесі та Одеській області синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів прогнозують хмарну погоду з проясненнями. В Одесі без істотних опадів, в області вдень місцями очікується невеликий дощ. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі 13 листопада: чи вщухне вітер? За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у понеділок, 13 листопада 2023 року, в Одесі та Одеській області буде хмарно, але без істотних опадів. Поривчастий вітер, який досадив одеситам за два дні, судячи з усього, стихне. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ