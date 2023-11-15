Новости Одессы и Одесской области

Часть улиц Одессы 16 ноября останется без газа

Часть улиц Одессы 16 ноября останется без газа

В Одессе завтра часть улиц останется без газа из-за работ на газопроводе среднего давления по ул. Бреуса на углу пер. Цветочного. Газоснабжение будет отсутствовать с 9 до 18 часов.

Об этом сообщили на сайте АО «Одессагаз».

В сообщении говорится, что без газа останутся жители следующих адресов:

  • ул. Люстдорфская дорога, 11;
  • ул. Чернышевского, 3;
  • ул. Авиационная, 48;
  • ул. Малиновского, 16-б, 18, 18-а;
  • ул. Кирпичная-Заводская, 2;
  • пер. Хвойный, 3, 8;
  • ул. Скворцова, 2, 4, 4а;
  • ул. Ш. Руставели, 9, 23;
  • ул. Бреуса, 18, 63/1;
  • ул. Ефимова, 42;
  • ул. Бабаджаняна 25-б,68/1;
  • ул. Косовская, 2-д.

Ранее «Одесская жизнь» писала, что Украина готова рассмотреть повышение тарифов на газ и электричество для населения. Также в бюджете на 2024 год запланирована сумма для выплаты субсидий.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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