Часть улиц Одессы 16 ноября останется без газа

В Одессе завтра часть улиц останется без газа из-за работ на газопроводе среднего давления по ул. Бреуса на углу пер. Цветочного. Газоснабжение будет отсутствовать с 9 до 18 часов.
Об этом сообщили на сайте АО «Одессагаз».
В сообщении говорится, что без газа останутся жители следующих адресов:
- ул. Люстдорфская дорога, 11;
- ул. Чернышевского, 3;
- ул. Авиационная, 48;
- ул. Малиновского, 16-б, 18, 18-а;
- ул. Кирпичная-Заводская, 2;
- пер. Хвойный, 3, 8;
- ул. Скворцова, 2, 4, 4а;
- ул. Ш. Руставели, 9, 23;
- ул. Бреуса, 18, 63/1;
- ул. Ефимова, 42;
- ул. Бабаджаняна 25-б,68/1;
- ул. Косовская, 2-д.
Ранее «Одесская жизнь» писала, что Украина готова рассмотреть повышение тарифов на газ и электричество для населения. Также в бюджете на 2024 год запланирована сумма для выплаты субсидий.
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