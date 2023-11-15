Часть улиц Одессы 16 ноября останется без газа

Как в Одессе быстро передать показания за газ Показания счетчиков за газ принимаются газовой службой вначале каждого месяца. И для того, чтобы вовремя передать данные за потребляемый газ, вам необязательно посещать абонентскую службу. Сделать это можно другими способами. Напоминаем вам, как именно. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе отключат газ: когда и где? В Одессе из-за аварии на газопроводе в переулке Амбулаторном, 7 для устранения утечки от газоснабжения временно отключат ряд абонентов. Об этом сообщили в компании «Одессагаз». ПОДРОБНЕЕ