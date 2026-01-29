Ключевые моменты:

Собака выбежала на тонкий лед лимана и провалилась в воду;

Женщина бросилась спасать животное и сама начала тонуть;

Хозяйку удалось спасти, но собака погибла.

Происшествие в Белгород-Днестровском районе

Очевидцы в соцсетях рассказывают, что инцидент произошел стремительно: собака погналась за лебедями и оказалась в западне на тонком льду. Женщина, не раздумывая, бросилась за ней, но хрупкое покрытие не выдержало веса человека.

Женщина оказалась в ледяной воде и начала тонуть. К счастью, рядом оказались неравнодушные люди. Благодаря их быстрой реакции женщину удалось вытащить из воды и спасти ей жизнь.

К сожалению, животное спасти не удалось.

В ГСЧС в очередной раз напоминают: выход на тонкий лед — смертельно опасен. Сейчас лед слишком хрупкий и не выдерживает даже небольшой вес, поэтому возле водоемов держать домашних животных нужно на поводке.

Напомним, в окрестностях Одессы, у одного из водоемов, зимуют около 50 водоплавающих птиц. Среди них — редкие северные гости, лебеди-кликуны, и обычные дикие утки. Орнитолог Одесского зоопарка рассказал, в каком они состоянии, и как правильно помогать птицам в мороз.

