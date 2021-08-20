Почему я живой: на Одесском кинофестивале прошла премьера фильма Одесской киностудии

Мировая премьера фильма Одесской киностудии “Почему я живой” состоялась на Одесском кинофестивале 19 августа. Фильм был задуман еще в начале 90-х. Тогда писатель и драматург Евгений Митько написал сценарий о своем детстве, реализовывать который он хотел доверить исключительно Виллену Новаку.

Все эти годы предпринимались попытки найти финансирование. Однако они увенчались успехом лишь в 2019 году. Именно тогда фильм прошел отборочные туры 11 конкурсного отбора Госкино и получил финансирование. К съемкам приступили год назад, в июле 2020 года и несмотря на карантин, фильм сняли и смонтировали меньше чем за год. Бюджет фильма 46,2 млн.грн. из которых, 80% – деньги государства. Генеральным продюсером выступил Андрей Осипов.

О том, какое значение для одесситов имеет возрождение Одесской киностудии говорить не надо. Зал взорвался аплодисментами уже на первых секундах заставки, как только на экране появился легендарный фирменный кораблик и звуки рынды. И после просмотра этого эпического двухчасового полотна еще долго не отпускали съемочную группу со сцены.

Фильм – автобиографический и рассказан от имени маленького Жени, которому, как и миллионам его соотечественников была уготована судьба пережить тяжелые и страшные годы войны. Мы прослеживаем судьбы двух украинской и еврейской семей, которые по воле случая стали родственниками. Так случилось, что в их взаимоотношениях есть все: любовь и ненависть, страсть и недоразумения, радости и горе. Действие фильма происходит в Мариуполе и зрители погружаются в мастерски переданный быт и нравы довоенного города. Одесситы узнают многие места, поданные как Мариупольские. Впрочем, это никак не портит фильм. Мы же помним, что в разные годы в Одесса в кино становилась и Италией и Парижем. Но съемки проходили не только в городе, но и на территории области – на берегу Куяльницкого лимана, в селах Ильинка и Ковалевка.

Отметим и актерский состав.

Героев фильма Фросю и Ленчика сыграли молодые актеры Роланд Мишко и Анастасия Маркив (зрители вспомнят ее по участию в талант шоу Х-Фактор»).

Родителей Фроси сыграют Виктор Жданов, актер Киевского академического театра, известный своими ролями в фильмах «Захар Беркут», «Домой», «Киборги» и другие и Ирина Мельник на счету которой более 70 ролей в фильмах и сериалах. Родителями Ленчика стали Ольге Радчук, в фильмографии которой 75 ролей в кино и телесериалах. ее партнером стал Артем Вильбик – актер сериала «Я тебя найду», «Судья» и «Отель «Купидон».

Роль маленького Женьки досталась 8-летнему киевлянину Максиму Гора, вероятно, будущей звезде украинского кинематографа. Также на экране мы увидим и известных одесситов – Алексея Горбунова, Георгия Делиева, Якова Гоппа.

Выход фильма в кинотеатрах страны запланирован на 4 ноября.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что новый фильм Одесской киностудии признали лучшим на кинофестивале в Турции

Фото с премьеры фильма Юлии Сущенко; фото со съемочной площадки – Госкино