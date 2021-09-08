Фильм Одесской киностудии выиграл гран-при фестиваля «Кино и ты» (видео)

Художественный фильм Одесской киностудии «Почему я живой» получил гран-при 10-го юбилейного Международного кинофестиваля «Кино и ты».
Как рассказали на киностудии, этот фильм снял режиссер Виллен Новак при поддержке Госкино и Минкульта по рассказу Евгения Митько «Теперь я турок, не казак…».
«Это один из масштабнейших кинопроектов в Украине. В кинокартине изображен быт довоенного Мариуполя, непростые взаимоотношения и сосуществование разных национальностей, события Второй мировой войны на территории Украины, коллаборационизм, уничтожение еврейского населения»,
– рассказали на Одесской киностудии.
Также сообщается, что увидеть этот фильм в кинотеатрах можно будет с 4 ноября.
Ранее кинофестиваль «Кино и Ты» проводился в Мариуполе, но в этом году, благодаря программе ООН «Развитие громад» его провели в селе Урзуф-Мангушской громады Донецкой области. В программе были представлены 164 киноленты из 34 стран мира.
Как сообщалось ранее, снятый на Одесской киностудии фильм «Крепость Хаджибей» получил награду в номинации «Лучший фильм» на кинофестивале Halicarnassus Film Festival в Турции.
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