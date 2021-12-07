Новости Одессы и Одесской области

Афиша бесплатных событий Одессы 7-9 декабря

Афиша бесплатных событий Одессы 7-9 декабря

Цей тиждень варто присвятити саморозвитку та освіті. Лише подивиться, скільки цікавих та корисних тренінгів та лекцій на вас чекає! А ще – події для всіх, хто відстежує книжкові новинки. Онлайн дає нам унікальну можливість в будь якій точці світу залишатися в колі своїх інтересів та навчатися. Користуйтесь цими досягненнями!

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Що: Відкриття виставки “Зимовий сад”

Де: Польська, 19, Галерея Квартира #6

Коли: 7 грудня, 15:00 

https://fb.me/e/2YxlXf6fB 

 

Що: Концерт Іуліана Морозова 

Де: Краснослобідська, 63, мистецька школа №4

Коли: 7 грудня, 16:00 

https://fb.me/e/1cBuMcYZ1 

 

Що: Лекція “Принципи побудови кар’єри”

Де: Онланй https://fb.me/e/1kqT8fM2l 

Коли: 7 грудня, 17:00 

 

Що: Презентація книги Остапа Яриша “This is Америка. Історії не з Голлівуду”

Де: Онлайн https://www.facebook.com/LvivMediaforum 

Коли: 7 грудня, 17:30 

https://fb.me/e/1kSjxyLgS 

 

Що: Нобелівська лекція з літератури 

Де: Оналайн  

Коли: 7 грудня, 17:45

https://fb.me/e/1jlgpYeLb 

 

Що: Лекція: Історія культурної журналістики України 

Де: Онлайн https://fb.me/e/17wHt0wms 

Коли: 7 грудня, 18:00 

 

Що: Сторонні поруч: розмова двох письменниць

Де: Онлайн https://youtu.be/jFzJDbZBgzA 

Коли: 7 грудня, 19:00 

 

Що: Лекція “Професійне резюме англійською”

Де: Онлайн https://fb.me/e/2S7uBEFwh

Коли: 8 грудня, 17:00 

 

Що: Лекція “Актуальні навички для розвитку кар’єри”

Де: Онлайн https://fb.me/e/1gi4GaVDc

Коли: 9 грудня, 17:00

 

Що: Збірка анімаційних короткометражних фільмів 

Де: Онлайн https://fb.me/e/26VCDIWBY 

Коли: 9 грудня, 19:00  

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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