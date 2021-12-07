Афиша бесплатных событий Одессы 7-9 декабря

Цей тиждень варто присвятити саморозвитку та освіті. Лише подивиться, скільки цікавих та корисних тренінгів та лекцій на вас чекає! А ще – події для всіх, хто відстежує книжкові новинки. Онлайн дає нам унікальну можливість в будь якій точці світу залишатися в колі своїх інтересів та навчатися. Користуйтесь цими досягненнями!
Що: Відкриття виставки “Зимовий сад”
Де: Польська, 19, Галерея Квартира #6
Коли: 7 грудня, 15:00
Що: Концерт Іуліана Морозова
Де: Краснослобідська, 63, мистецька школа №4
Коли: 7 грудня, 16:00
Що: Лекція “Принципи побудови кар’єри”
Де: Онланй https://fb.me/e/1kqT8fM2l
Коли: 7 грудня, 17:00
Що: Презентація книги Остапа Яриша “This is Америка. Історії не з Голлівуду”
Де: Онлайн https://www.facebook.com/LvivMediaforum
Коли: 7 грудня, 17:30
Що: Нобелівська лекція з літератури
Де: Оналайн
Коли: 7 грудня, 17:45
Що: Лекція: Історія культурної журналістики України
Де: Онлайн https://fb.me/e/17wHt0wms
Коли: 7 грудня, 18:00
Що: Сторонні поруч: розмова двох письменниць
Де: Онлайн https://youtu.be/jFzJDbZBgzA
Коли: 7 грудня, 19:00
Що: Лекція “Професійне резюме англійською”
Де: Онлайн https://fb.me/e/2S7uBEFwh
Коли: 8 грудня, 17:00
Що: Лекція “Актуальні навички для розвитку кар’єри”
Де: Онлайн https://fb.me/e/1gi4GaVDc
Коли: 9 грудня, 17:00
Що: Збірка анімаційних короткометражних фільмів
Де: Онлайн https://fb.me/e/26VCDIWBY
Коли: 9 грудня, 19:00