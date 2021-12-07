Афиша бесплатных событий Одессы 7-9 декабря

Афіша безкоштовних подій Одеси 3-5 грудня Зустрічаємо зиму арт-подіями, які проходять не лише в Одесі, а й в Києві. Завдяки новим технологіям ми можемо бути присутніми будь де, наприклад, на фіналі всеукраїнської театральної премії “ГРА”. А ще цими вихідними ви зможете в останнє безкоштовно відвідати простір “Музеон”, який з наступного тижня переїжджає на нове місце. Ну і не пропустіть відкриття цікавих виставок та презентацій книг. ПОДРОБНЕЕ

Афіша безкоштовних подій Одеси 29 листопада-2 грудня Зустрічаємо зиму дощами та безкоштовними подіями. Цей тиждень пройде під знаком маски. Але не медичної, а театральної! Адже зараз проходять фінальні покази вистав, які увійшли до шорт листа Премії “ГРА”. Отже ви можете відправитися у віртуальну подорож до Львова, Берегова, Києва і подивитися кращі роботи місцевих театрів. Не пропустіть таку можливість! ПОДРОБНЕЕ

Афіша безкоштовних подій Одеси 19-21 листопада Цими вихідними на нас чекає три фестивалі: кінофестиваль французького кіно про вино та театральний фестиваль-премія “ГРА” триватимуть тиждень та пройдуть онлайн. А ось фестиваль пива буде наявним та відбудеться в цю суботу на стадіоні “Чорноморець” в рамках святкування ювілейного оновлення арени. Це значить, що можна буде встигнути і до мистецтва приторкнутися, і випити смачного пива. ПОДРОБНЕЕ