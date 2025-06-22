Гордость Одесщины: девушки из Николаевки – среди лучших футзальных команд Украины

Ключевые моменты:

Юные футболистки из маленького села Николаевка на Одесщине завоевали «серебро» на Всеукраинском этапе соревнований «Плечом к плечу» по футзалу, проходивших в Черкассах;

Девушки из Николаевки обошли команды из Киевщины, Черкасщины, Кировоградщины и даже из Киева и вышли в финал соревнований;

Девушки из Николаевки показали очень красивую игру, но до полной победы не хватило совсем немного;

Это не первая победа юных футболисток;

Кроме медалей спортсменки получили путёвку в «Артек» в Буковеле.

Юные футболистки из маленького села Николаевка завоевали серебро на Всеукраинском этапе соревнований «Плечом к плечу» по футзалу, проходившем в городе Черкассы.

В соревнованиях участвовали 41 команда старшеклассников и старшеклассниц из 22 регионов Украины.

Девушки из Николаевки под руководством тренера Юрия Серикова выложились на максимум. Они обошли команды из Киевщины, Черкасщины, Кировоградщины и даже из Киева и вышли в финал, который прошёл 20 июня. Для поддержки девушек в Черкассы поехала группа болельщиков из Бородинской громады, а остальные наблюдали за матчем в прямом эфире на YouTube.

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В финале «Николаевка» встретилась с командой из Полтавщины. Наши девушки показали очень красивую игру, но до полной победы не хватило совсем немного.

В результате команда из Николаевки стала серебряным призёром Всеукраинского этапа по футзалу. И хотя игроки немного расстроены, это настоящее достижение не только для Бородинской громады, но и для всей Одесщины.

Имена победительниц: Екатерина Боброва, Алла Гузун, Надежда Гузун, Любовь Костромицкая, Дарья Мазуренко, Елена Мазуренко, Ганна Серикова, Ирина Чебан.

Спонсором команды выступила Буджакская поселковая рада.

Кстати, это не первая победа юных футболисток. За последние несколько лет они сыграли в двадцати соревнованиях, в половине из которых получили победу. В их копилке – второе место Суперкубка Одесской области «Кожаный мяч» и первое – в Южной зоне Одесщины «Кожаный мяч».

Кроме медалей спортсменки получили путёвку в лучший детский лагерь Украины – «Артек» в Буковеле.

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