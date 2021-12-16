Из Одессы можно будет улететь в швейцарский Цюрих.

С 4 июля 2022 г. авиакомпания Swiss International Air Lines начнет выполнять прямые рейсы между Одессой и Цюрихом.

О появлении нового авиарейса сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Одесса».

Там рассказали, что слетать в Швейцарию можно будет два раза в неделю. Рейсы будут осуществляться по понедельникам и четвергам.

Вылет из Одессы в 14:25, посадка в Цюрихе – в 16:15. Обратный рейс будет стартовать в 10:00, прилет в Одессу – в 13:45.

Стоимость билетов составит от €220 в обе стороны. Бесплатно позволяют брать только ручную кладь 55×40×23 см и весом до 8 кг. За вещи в багажном отделении нужно платить дополнительно.

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Перевозчик заявил, что направление Одесса-Цюрих будет обслуживать самолет Airbus A220-300, рассчитанный на 145 мест.

Напомним, что совсем недавно Одесский аэропорт отчитался о результатах работы в ноябре 2021 года: Куда летали одесситы в ноябре – топ 5 направлений.

Также сообщалось, что этой зимой из Одессы запускают прямой авиарейс в Карпаты.

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