В одесском училище студенту на голову упал потолок

Вчера в одной из аудиторий Одесского училища морского туристического обслуживания, что на Пушкинской, 18, упал потолок. В результате обрушения получил травмы 17-студент.

По этому факту правоохранители открыли уголовное производство.

Пострадавший студент уже приступил к занятиям

По данным полицейских, часть потолка упала прямо во время занятий. Парня госпитализировали с травмой шейного и грудного отделов позвоночника.

Сведения по этому факту были внесены в ЕРДР по ч.1 ст.275 Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.

Директор училища Сергей Белоконенко рассказал журналистам «Суспільне Одеса» о том, что молодого человека уже выписали из больницы. Сегодня он уже находился на занятиях.

Здание училища — это памятник архитектуры и ждет реставрации

Здание, где расположено училище – это памятник архитектуры местного значения. Его построили в первой половине XIX века. В 1869 году здание реконструировали и разместили в нем Одесскую женскую гимназию.

В 1980-х гг там разместили училище №1 поваров областного управления профессионального технического образования. Со временем училище преобразовали в Высшее профессиональное училище морского туристического сервиса.

Здание подлежит реставрации, на что уже получено разрешение. А в 2018 г там сделали обычный ремонт.

Отметим, что в Одессе похожими случами обычно отмечается Одесский национальный университет имени Меникова. В этом году там уже дважды обваливался потолок в студенческих аудиториях.

Сначала отметился гуманитарный корпус на Французском бульваре: В университете Мечникова прямо на занятиях обвалился потолок — что со студентами?

Потом главный корпус на Дворянской: Политех снова стал национальным, а ОНУ им Мечникова разваливается на глазах

А еще фасад научной библиотеки этого университета разваливается буквально на глазах: Опасная зона: — фасад библиотеки ОНУ «украшают» оградительные ленты и предупреждения.

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