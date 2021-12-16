Новости Одессы и Одесской области

В одесском училище студенту на голову упал потолок

В одесском училище студенту на голову упал потолок

Вчера в одной из аудиторий Одесского училища морского туристического обслуживания, что на Пушкинской, 18, упал потолок. В результате обрушения получил травмы 17-студент.

Подписаться

По этому факту правоохранители открыли уголовное производство.

Пострадавший студент уже приступил к занятиям

По данным полицейских, часть потолка упала прямо во время занятий. Парня госпитализировали с травмой шейного и грудного отделов позвоночника.

Сведения по этому факту были внесены в ЕРДР по ч.1 ст.275 Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.

Директор училища Сергей Белоконенко рассказал журналистам «Суспільне Одеса» о том, что молодого человека уже выписали из больницы. Сегодня он уже находился на занятиях.

Здание училища — это памятник архитектуры и ждет реставрации

Здание, где расположено училище – это памятник архитектуры местного значения. Его построили в первой половине XIX века. В 1869 году здание реконструировали и разместили в нем Одесскую женскую гимназию.

В 1980-х гг там разместили училище №1 поваров областного управления профессионального технического образования. Со временем училище преобразовали в Высшее профессиональное училище морского туристического сервиса.

Здание подлежит реставрации, на что уже получено разрешение. А в 2018 г там сделали обычный ремонт.

Отметим, что в Одессе похожими случами обычно отмечается Одесский национальный университет имени Меникова. В этом году там уже дважды обваливался потолок в студенческих аудиториях.

Сначала отметился гуманитарный корпус на Французском бульваре: В университете Мечникова прямо на занятиях обвалился потолок — что со студентами?

Потом главный корпус на Дворянской: Политех снова стал национальным, а ОНУ им Мечникова разваливается на глазах

А еще фасад научной библиотеки этого университета разваливается буквально на глазах: Опасная зона: — фасад библиотеки ОНУ «украшают» оградительные ленты и предупреждения.

.

 

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить