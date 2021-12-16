Улица на поселке Котовского превратилась в баню: кругом пар и горячая вода

Очень атмосферно сейчас выглядит улица Семена Палия на поселке Котовского. Прямо по дороге течет горячая вода, из-за нее образуется пар, да такой густой и обильный, что видимость для водителей составляет буквально пару метров.

Из-за пара на Котовского волители не видет дорогу

По сообщениям очевидцев, коммунальщики спускают горячую воду прямо на дорогу. Происходит это на пересечении улиц Семена Палия и Генерала Бочарова. Длина участка дороги, на котором ничего не видно из-за пара составляет, несколько сотен метров.

Вчера на Канатной было очень атмосферно

Что интересно, это не первый инцидент такого рода в Одессе за последние дни. Вчера вечером в сауну превращалась ул. Канатная. Там также по мостовой текли горячие воды, а автомобили были вынуждены передвигаться в клубах пара.



Ранее мы рассказывали, как на Даче Ковалевского забил фонтан высотой 6 метров. Причиной этого стал прорыв водопровода, в результате которого несколько улиц города остались без водоснабдения.

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