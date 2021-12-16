Новости Одессы и Одесской области

Улица на поселке Котовского превратилась в баню: кругом пар и горячая вода

Улица на поселке Котовского превратилась в баню: кругом пар и горячая вода

Очень атмосферно сейчас выглядит улица Семена Палия на поселке Котовского. Прямо по дороге течет горячая вода, из-за нее образуется пар, да такой густой и обильный, что видимость для водителей составляет буквально пару метров.  

Из-за пара на Котовского волители не видет дорогу

Подписаться

По сообщениям очевидцев, коммунальщики спускают горячую воду прямо на дорогу. Происходит это на пересечении улиц Семена Палия и Генерала Бочарова. Длина участка дороги, на котором ничего не видно из-за пара составляет, несколько сотен метров.

Вчера на Канатной было очень атмосферно

Что интересно, это не первый инцидент такого рода в Одессе за последние дни. Вчера вечером в сауну превращалась ул. Канатная. Там также по мостовой текли горячие воды, а автомобили были вынуждены передвигаться в клубах пара.

Ранее мы рассказывали, как на Даче Ковалевского забил фонтан высотой 6 метров. Причиной этого стал прорыв водопровода, в результате которого несколько улиц города остались без водоснабдения.

Еще новости Одессы о коммунальных авариях:

  • В Одессе на 7 ст. Фонтана из-под земли пробило “гейзер”
  • Коммунальный форс-мажор стал причиной масштабной пробки на Котовского
  • Аварийные службы Одессы: кому и когда звонить?

Видео телеграм-каналов «Новости Одесса» и «Одесса как она есть»

 

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить