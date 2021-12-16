Пешеходной зоны в Одессе не будет до весны?

Накануне новогодних праздников в Одессе собираются закрыть до весны пешеходную зону в центре города. Такое решение собирается принять 23 декабря исполком городского совета.

Об этом стало известно из сообщения депутата Одесского горсовета, главы транспортной комиссии Петра Обухова.

“До весны пешеходного центра по выходным в Одессе не будет… Чиновники объясняют это плохими погодными условиями, которые якобы отталкивают пешеходов от прогулок по центру. Видимо, в Киеве на Контрактовой площади или во Львове погодные условия зимой намного лучше, чем в Одессе, и только поэтому пешеходные зоны на зиму там не отменяют”,

– написал он сегодня у себя в Facebook.

Между тем, по словам депутата, жизнь пешеходной зоны в зимнее время вполне можно было бы обеспечить – для этого надо было “элементарно простимулировать бизнес” – проводить в центре ярмарки и дать льготы на размещение торговых площадок.

“Особенно расстраивает желание мэрии отменить пешеходную зону на новогодние праздники. Ведь в эти дни всегда в центре города собираются тысячи одесситов, и было бы правильно обеспечить их комфорт. Но у нас вечно идут другим путем“,

– грустно констатирует Петр Обухов.

🚸Ну и грустные новости. До весны пешеходного центра по выходным в Одессе не будет. ✔️ Такое решение собирается 23… Опубликовано Петро Обуховым Четверг, 16 декабря 2021 г.

Напомним, ранее волонтер и политик Ян Синтюк оставил на городской платформе “Социально активный гражданин“ петицию с просьбой закрыть на зиму пешеходный центр в Одессе. Свою просьбу автор инициативы аргументировал тем, что туристов уже нет, а одесситам холодно пешком добираться до баров и ресторанов, отчего страдает и бизнес, который недополучает прибыль, и люди, которые мерзнут.

Показательно, что за два дня данную петицию поддержали всего два человека, в том числе сам автор.

Как рассказывала “Одесская жизнь”, впервые центральная часть Одессы стала на выходные пешеходной зоной 4 июня 2021 года. О том, как все начиналось, можно прочитать здесь.

Поначалу проект едва не завершился неудачей из-за непонимающих водителей, но вскоре ситуация выправилась, и Одесса получила полноценный пешеходный центр на выходные.

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