«Персона нон-грата» и «генералы щебеночного промысла» запомнился в Одессе понедельник 26 апреля

Во вторник, 27 апреля 2021 года, «Одесская жизнь» писала о таких главных событиях в Одессе и Одесской области.

Украина вышлет из страны консула Российской Федерации в Одессе. Его объявили persona non grata («нежелательной персоной») в ответ на высылку из России украинского дипломата.

В Одессе охотники за металлоломом пытались повредить кислородный цилиндр в городской клинической больнице №1, чтобы сдать на металлолом. В этой больнице лечат больных коронавирусом.

Одесские полицейские начали криминальное производство по факту взрыва газа в жилом доме №38 по улице Серова на Молдаванке. ЧП случилось поздно вечером в понедельник, 26 апреля.

В одесском областном центре общественного здоровья рассказали о темпах вакцинации в регионе, а также пояснили ситуацию с остатками вакцины Covishield.

Одесский журналист Александр Вельможко «застукал на горячем» двух «дельцов», без зазрения совести ворующих щебень со свежеуложенных трамвайных путей в Новощепном ряду. Он иронически назвал их «генералами щебеночного промысла».

Кроме того, мы узнали, как будут работать на майские праздники одесский Центр админуслуг и банки, а также где можно посмотреть пасхальные богослужения 1 и 2 мая.

Фото: Одесса 24