Из Одессы вышлют консула России: его объявили “нежелательной персоной”

Украина вышлет из страны консула Российской Федерации в Одессе. Его объявили “persona non grata” (нежелательной персоной) в ответ на высылку из России украинского дипломата.
Консул России в Одессе должен покинуть нашу страну до 30 апреля, сказано в сообщении на сайте МИД Украины.
26 апреля МИД России объявил “persona non grata” сотрудника посольства Украины в Москве.
“Сотрудник посольства Украины в Москве не совершал никаких действий, которые выходили бы за пределы его дипломатических и консульских функций”, – сообщили в МИД Украины.