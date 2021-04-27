Из Одессы вышлют консула России: его объявили “нежелательной персоной”

Охотники за металлом атаковали коронавирусную больницу в Одессе В Одессе охотники за металлоломом пытались повредить (отсоединить металлические детали) кислородный цилиндр в городской клинической больнице (ГКБ) № 1, чтобы сдать на металлолом. В этой больнице лечат больных коронавирусом. ПОДРОБНЕЕ