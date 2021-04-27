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Центр админуслуг Одессы обнародовал график работы в майские праздники

Центр админуслуг Одессы обнародовал график работы в майские праздники

Центр административных услуг Одессы обнародовал график работы в предстоящие майские праздники и длинные выходные в связи с ними. 

Как сообщается на сайте мэрии Одессы, Центр 1 – 10 мая центр будет работать по такому графику:

  • 30 апреля (пятница) – рабочий день, прием посетителей до 15:45;
  • 1 мая (суббота) – праздничный день (День труда);
  • 2 мая – праздничный день (Пасха);
  • 3, 4 мая – выходные дни;
  • 5-7 мая – рабочие дни в обычном режиме;
  • 8 мая (суббота) – рабочий день, прием посетителей до 15:45;
  • 9 мая (День Победы) – праздничный день;
  • 10 мая – выходной день.

С 11 мая Центр работает в обычном режиме без перерыва на обед.

Для получения консультации администратора Центра админуслуг нужно позвонить в call-центр по телефонам: (048) 70-55-555, 15-35.

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