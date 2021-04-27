Центр админуслуг Одессы обнародовал график работы в майские праздники

Центр административных услуг предупреждает одесситов и жителей области о мошенниках. Если вы столкнулись с тем, что при консультации со специалистом по телефону или оформлении каких-либо документов все услуги предлагают провести на платной основе — имейте в виду: это мошенники.

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