Центр админуслуг Одессы обнародовал график работы в майские праздники

Центр административных услуг Одессы обнародовал график работы в предстоящие майские праздники и длинные выходные в связи с ними.
Как сообщается на сайте мэрии Одессы, Центр 1 – 10 мая центр будет работать по такому графику:
- 30 апреля (пятница) – рабочий день, прием посетителей до 15:45;
- 1 мая (суббота) – праздничный день (День труда);
- 2 мая – праздничный день (Пасха);
- 3, 4 мая – выходные дни;
- 5-7 мая – рабочие дни в обычном режиме;
- 8 мая (суббота) – рабочий день, прием посетителей до 15:45;
- 9 мая (День Победы) – праздничный день;
- 10 мая – выходной день.
С 11 мая Центр работает в обычном режиме без перерыва на обед.
Для получения консультации администратора Центра админуслуг нужно позвонить в call-центр по телефонам: (048) 70-55-555, 15-35.
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