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В одесском облздраве рассказали, почему вакцина Covishield остается, а Pfizer используется полностью

В одесском облздраве рассказали, почему вакцина Covishield остается, а Pfizer используется полностью

В одесском областном центре общественного здоровья рассказали о темпах вакцинации в регионе, а также пояснили ситуацию с остатками вакцины Covishield.

Как отмечается на странице облздрава в Facеbook, логистика использования различных вакцин так же различна.

Так, с вакциной AstraZeneca (Covishield), а с завтрашнего дня – и AstraZeneca-SKBio работают стационарные пункты вакцинации, куда люди записываются самостоятельно либо ответственные за вакцинацию обзванивают пациентов и предлагают им записаться на прививку. А это, поясняют в облздраве, довольно сложный процесс, зависящий от множества факторов – как от состояния здоровья пациентов, так и от места их проживания месторасположения пунктов вакцинации и даже от погоды. Поэтому один стационарный пункт может сделать за день и 30, и 10 прививок.

Если же говорить о вакцине CoronaVac от Sinovac Biotech, то это совсем другая логистика: с этой вакциной работают исключительно мобильные бригады. Вакцина CoronaVac рассчитана на одну дозу и предназначена для вакцинации маломобильных людей, их опекунов и учителей, которые будут участвовать в проведении ВНО. Педагогов вакцинируют централизованно, а вот маломобильные группы населения могут проживать не только в Одессе, но и за ее пределами, и в селах, куда еще надо добраться.

«К тому же прививки – это не доставка пиццы. Медики заходят в помещение, готовятся к вакцинации, измеряют человеку температуру, спрашивают о самочувствии, а после прививки некоторое время наблюдают за его состоянием. Несложно посчитать, сколько адресов за день может объехать бригада?» – вопрошают в облздраве.

Что касается вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech, то неделю назад в Одесский регион доставили 1170 доз этой вакцины. Для работы с этой вакциной уже готовы две мобильные бригады. Она предназначена для домов престарелых, специализированных домов-интернатов и других подобных учреждений.

«Их руководители так же заранее подготовили списки желающих вакцинироваться среди персонала и подопечных. Был составлен график работы мобильных бригад в этих заведениях. Все это способствовало относительно быстрому использованию вакцины. Поэтому уже 25 апреля, в воскресенье, была получена новая партия», – объяснили в облздраве.

Поэтому в ведомстве считают некорректным сравнивать темпы вакцинации различными вакцинами, ведь у мобильных бригад своя логистика, а у стационарных пунктов – своя: «С организованными коллективами работать легче, чем коммуницировать с каждым человеком в отдельности и вести запись пациентов в реальном времени. Объехать пять адресов в центре Одессы быстрее, чем те же пять адресов, но в разных районах Одессы и еще и, например, в Сухом Лимане».

Также в облздраве напомнили объемы поставок: вакцины AstraZeneca (Covishield) Одесская область получила 25,9 тыс. доз, AstraZeneca-SKBio – 14 тыс. доз, CoronaVac – 4,4 тыс. доз (с расчетом на две дозы, поэтому в целом должно быть вакцинировано 2,2 тыс. человек), первая партия Comirnaty – 1170 доз (а всего 4680 доз также в расчете на две дозы).

А чтобы ускорить вакцинацию, в облздраве советуют:

  • записаться в лист ожидания на портале «Дiя» или через контакт-центр Минздрава по телефону: 0-800-60-20-19;
  • самостоятельно обратиться к семейному врачу или непосредственно на пункт вакцинации.

Второй пункт касается:

  • медработников и соцработников;
  • людей в возрасте от 65 лет и старше;
  • маломобильных групп населения либо лиц, ухаживающих за таковыми.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в трех областях Украины, в том числе Одесской, до сих пор не использовали вакцины из первой партии.

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Фото: Facebook-страница Одесского облздрава

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Редакция ПРОФИЛЬ

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