Охотники за металлом атаковали коронавирусную больницу в Одессе

В Одессе охотники за металлоломом пытались повредить (отсоединить металлические детали) кислородный цилиндр в городской клинической больнице (ГКБ) № 1, чтобы сдать на металлолом. В этой больнице лечат больных коронавирусом.

Об этом инциденте стало известно стало известно во время заседания оперативного штаба в мэрии.

Попытка кражи – не первый подобный случай в клинике. Недавно, когда в ней были ремонтные работы, неизвестные похитили несколько сотен метров электрического кабеля.

В связи с этим, как сообщила директор департамента здравоохранения Одесского городского совета Елена Якименко, представители Национальной гвардии готовы взять под охрану коронавирусные больницы: ГКБ № 1, ГКБ № 8 и городскую детскую больницу № 3.

Сейчас они находятся находятся под охраной департамента муниципальной безопасности Одессы.

А мэр Одессы Геннадий Труханов поручил подчиненным отремонтировать поврежденный забор больницы, чтобы воры не могли попасть на ее территорию.

Также он порудчил директору департамента муниципальной безопасности Виктору Кузнецову разыскать в жилом микрорайоне вблизи ГКБ №1 людей, которые могут быть причастны к краже металла, и провести с ними беседу.

«Объясните им, что не следует бродить по территории больницы, потому что там могут сделать укол», – сказал Труханов.

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