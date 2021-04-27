Как будут работать банки Одессы на майские праздники

Стало известно, как в Украине, и в частности, в Одессе будут работать банки во время майских праздников. Такую информацию обнародовал Национальный банк.

Так, согласно законодательству, праздничными и официальными выходными днями будут 1-4 и 8-10 мая. При этом банки самостоятельно определяют свой порядок работы в выходные, праздничные и нерабочие дни.

Независимо от праздничных и нерабочих дней, система электронных платежей Нацбанка работает в режиме 23/7, и банки имеют возможность осуществлять межбанковские платежи почти круглосуточно и семь дней в неделю. Но каждый банк самостоятельно решает, воспользоваться этой возможностью или нет.

Банки, которые будут осуществлять межбанковские платежи:

1-4 мая – будут отображать их календарной датой первого следующего рабочего (операционного) дня, то есть 5 мая 2021 года;

8-10 мая – будут отображать их календарной датой первого следующего рабочего (операционного) дня, то есть 11 мая 2021 года.

Ранее мы сообщали, как будет работать на майские праздники одесский Центр админуслуг.