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Взрыв на одесской Молдаванке: в полиции открыли криминальное производство

Взрыв на одесской Молдаванке: в полиции открыли криминальное производство

Одесские полицейские начали криминальное производство по факту взрыва газа в жилом доме №38 по улице Серова на Молдаванке. ЧП случилось поздно вечером в понедельник, 26 апреля.

По данным управления Нацполиции в Одесской области, причиной взрыва стал взрыв газа В результате обрушилась часть дома. Под завалом оказалась 83-летняя хозяйка пострадавшей квартиры. Потерпевшую госпитализировали с диагнозом «термический ожог лица и глаз».

В настоящее время идет досудебное расследование.

Напомним, вечером 26 апреля в Одессе на улице Серова прогремел мощный взрыв в одноэтажной пристройке к дому №38. В пристройке, в эпицентре взрыва, жила женщина 1937 года рождения, ее завалило обломками. Пострадала также ее дочь, которая жила в соседней квартире. Обеих госпитализировали.

По словам главы Приморской администрации Одессы Марата Королева, взрывной волной также выбило стекла в квартире напротив, где живут женщина и трое детей. Стекла им пообещали вставить сегодня, чтобы семья могла вернуться домой. В ближайшее время начнут разбирать и завалы в эпицентре взрыва.

Также смотрите фоторепортаж «Одесской жизни» о том, как выглядит сегодня место происшествия.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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