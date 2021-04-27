Без зазрения совести: в Одессе двое «персонажей» воровали щебень с путей в Новощепном ряду (видео)

Одесский журналист Александр Вельможко «застукал на горячем» двух «дельцов», без зазрения совести ворующих щебень со свежеуложенных трамвайных путей в Новощепном ряду.

Как рассказал Вельможко сегодня у себя в Facebook, двое мужчин набирали в мешки щебень с путей, а затем грузили его в белый микроавтобус «Мазда» (его водитель занимается частными грузоперевозками, и машина постоянно стоит около строительного рынка) и увозили «в довольно большом количестве».

Также журналист опубликовал снятое на месте видео.

«Потом эти генералы щебеночного промысла еще имели наглость интересоваться, чего это я снимаю. Обещал сделать их знаменитыми. Обещал – выполняю», – прокомментировал Вельможко.

Позже он добавил, что полиция уже установила личности воришек, берет показания и проводит другие следственные действия.

Напомним, в конце января этого года в Одессе стартовал второй этап ремонта Новощепного ряда.

В начале апреля в Одессе открыли движение транспорта на улице Водопроводной, которая была закрыта в связи с ремонтом Новощепного ряда.

Напомним, масштабная реконструкция Новощепного ряда – это часть проекта «Север-Юг», создания 32-километрового трамвайного маршрута, который должен соединить жилмассивы Котовского и Таирова.

Фото: скриншот с видео Александра Вельможко