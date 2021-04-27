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Пасха на карантине: где можно посмотреть пасхальные богослужения 1 и 2 мая

Пасха на карантине: где можно посмотреть пасхальные богослужения 1 и 2 мая

Украинцы, исповедующие христианство восточного обряда и не желающие нарушать карантинные ограничения, смогут увидеть пасхальные богослужения по телевидению.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Транслировать пасхальные богослужения из Свято-Михайловского Златоверхого собора и Патриаршего собора Воскресения Христова будут общественные телеканалы «UA: Первый» и «UA: Крым».

В субботу, 1 мая, в 23:00 в прямом эфире начнется торжественное богослужение Православной церкви Украины по случаю Светлого Христова Воскресения. Богослужение в Свято-Михайловском Златоверхом соборе возглавит Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

В воскресенье, 2 мая, в 7:30 телеканалы «UA: Первый» и «UA: Крым» будут транслировать пасхальные богослужения из Патриаршего собора Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви.

Вместе с тем, министр здравоохранения Максим Степанов обратился к украинцам с призывом соблюдать правила карантина во время пасхальных праздников, а также порекомендовал не ходить в церкви на пасхальные богослужения с освещением пасок.

Глава Минздрава напомнил о рисках заражения коронавирусом, значительно возрастающих в местах большого скопления людей. А также – о необходимости ношения масок и использования антисептиков.

Относительно опасений новой вспышки COVID-19 в Украине после Пасхи и майских праздников Максим Степанов отметил, что все зависит от соблюдения украинцами карантинных ограничений. В то же время министр признал, что вероятность роста заболеваемости все же достаточно велика.

Ранее в полиции рассказали, отменят ли пасхальные богослужения в Одесской области.

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Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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