В больницах Одессы закончились места для больных с коронавирусом. Остро не хватает и врачей. Волонтеры снова бьют тревогу и настойчиво советуют людям не медлить с вакцинацией.

Но несмотря на то, что с понедельника, 18 октября, Одесса и Одесская область переходят в «красную» зону карантина, детские сады продолжат работу. Как признала сама директор департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич, «здесь нет логики».

А на пешеходной аллее в одесской Аркадии вовсю кипят работы – здесь начали строить «малоэтажный» двухсекционный жилой комплекс в 10 и 13 этажей.

В то же время в центре Одессы стартовали ранее обещанные ремонтные работы на Александровском проспекте. Здесь уже вырыли траншею.

Одесские краеведы показали, как выглядел изнутри печально известный Масонский дом.

В одесском парке победы появился новый арт-объект: здесь «свили гнездо» белые аисты. Скульптура пришлась по душе одесситам – ее уже окрестили «символом любви».

А в городе Белгороде-Днестровском Одесской области археологи восстановили и открыли ранее замурованный и заброшенный «княжеский» вход в старинную Аккерманскую крепость.

Фото: 8News