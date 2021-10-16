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Одесса попала в «красную» зону: будут ли работать детсады?

Одесса попала в «красную» зону: будут ли работать детсады?

Несмотря на то, что с понедельника, 18 октября, Одесса и Одесская область переходят в «красную» зону карантина, детские сады продолжат работу.

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Об этом сообщила директор департамента образования Одесского городского совета Елена Буйневич.

«Закрыть сады – коллапс»

«Вниманию родителей. Детские сады будут работать»,

– написала Буйневич накануне на своей странице в Facebook.

А отвечая на просьбу объяснить логику действий городских властей, почему в садики дети могут ходить, а в младшую школу нет, чиновница написала:

«Здесь нет логики. Должны закрыть и сады. Не из-за воспитателей, они вакцинированы. Из-за детей. Они болеют.

Единственная логика: те, кто может не повести, не поведут. А кто не может… Дети слишком малы, закрыть сады – коллапс».

Напомним, 15 октября госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о внесении Одесской области в число регионов с «красным» уровнем эпидемической опасности.

Помимо Одесской области, «красный» уровень эпидопасности распространения COVID-19 вводится на территории Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей. Ранее в «красную» зону карантина попала Херсонская область.

Ранее сообщалось, что с понедельника, 18 октября, по пятницу 24 октября школы Одессы будут работать в дистанционном режиме. А уже 25 октября дети уйдут на осенние каникулы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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