Несмотря на то, что с понедельника, 18 октября, Одесса и Одесская область переходят в «красную» зону карантина, детские сады продолжат работу.
Об этом сообщила директор департамента образования Одесского городского совета Елена Буйневич.
«Закрыть сады – коллапс»
«Вниманию родителей. Детские сады будут работать»,
– написала Буйневич накануне на своей странице в Facebook.
А отвечая на просьбу объяснить логику действий городских властей, почему в садики дети могут ходить, а в младшую школу нет, чиновница написала:
«Здесь нет логики. Должны закрыть и сады. Не из-за воспитателей, они вакцинированы. Из-за детей. Они болеют.
Единственная логика: те, кто может не повести, не поведут. А кто не может… Дети слишком малы, закрыть сады – коллапс».
Напомним, 15 октября госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о внесении Одесской области в число регионов с «красным» уровнем эпидемической опасности.
Помимо Одесской области, «красный» уровень эпидопасности распространения COVID-19 вводится на территории Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей. Ранее в «красную» зону карантина попала Херсонская область.
Ранее сообщалось, что с понедельника, 18 октября, по пятницу 24 октября школы Одессы будут работать в дистанционном режиме. А уже 25 октября дети уйдут на осенние каникулы.
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