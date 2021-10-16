Сегодня, в субботу, 16 октября, на пешеходной аллее в одесской Аркадии вовсю кипят работы – здесь начали строить жилой комплекс.
Очевидцы публикуют в соцсетях снятые на месте новой стройки фото и видео.
Гулять в Аркадии станет менее комфортно
Место стройки уже огородили забором и установили кран. Также стало известно, что ради застройки частично снесут аквапарк Hawaii.
«Все, в ближайшее время в Аркадии гулять будет менее комфортно… И будет дом строиться огромный»,
– констатирует авто видео.
Что хотят построить возле центральной аллеи в Аркадии?
Напомним, ранее строительная компания «Пространство» представила новый эскизный проект ЖК Ibiza Apartments, который собирается построить прямо возле центральной аллеи в Аркадии.
Предполагается, что здание, которое застройщик позиционирует как «малоэтажное», будет двухсекционным – на 10 и 13 этажей. Первые два этажа планируют отдать под коммерческие помещения, выше разместят апартаменты и гостиничные номера, а на крыше – ресторан.
Сдать объект обещают в третьем квартале 2023 года.
Ранее сообщалось, что управлять комплексом будет гостиничная сеть Ribas Hotels Group. Но позже, как стало известно, отельер вышел из проекта.
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Видео: YouTube-канал Анны Веретенниковой, фото: 8News