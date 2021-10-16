В центре Одессы стартовали ранее обещанные ремонтные работы на Александровском проспекте.

Как представлено на фото, сделанном корреспондентом «Одесской жизни», часть проспекта оградили и вырыли траншею, «обнажив» теплотрассу.

Ранее мы рассказывали, что коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» объявило тендер на реконструкцию участка теплосети на Александровском проспекте. Речь идет об участке проспекта от Старобазарного сквера до улицы Успенской.

И хотя аукцион по выборы подрядчика был назначен на 26 октября, судя по всему, подготовительные работы уже начались.

На Александровском проспекте планируется заменить устаревшие трубы, а также капитально отремонтировать дорожное покрытие вдоль всего участка работ.

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