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В Одессе начали раскапывать Александровский проспект (фото)

В Одессе начали раскапывать Александровский проспект (фото)

В центре Одессы стартовали ранее обещанные ремонтные работы на Александровском проспекте.

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Как представлено на фото, сделанном корреспондентом «Одесской жизни», часть проспекта оградили и вырыли траншею, «обнажив» теплотрассу.

работы на Александровском проспекте8

работы на Александровском проспекте4

 

Ранее мы рассказывали, что коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» объявило тендер на реконструкцию участка теплосети на Александровском проспекте. Речь идет об участке проспекта от Старобазарного сквера до улицы Успенской.

И хотя аукцион по выборы подрядчика был назначен на 26 октября, судя по всему, подготовительные работы уже начались.

работы на Александровском проспекте
работы на Александровском проспекте3
работы на Александровском проспекте5
работы на Александровском проспекте7
работы на Александровском проспекте2

На Александровском проспекте планируется заменить устаревшие трубы, а также капитально отремонтировать дорожное покрытие вдоль всего участка работ.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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