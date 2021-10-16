По состоянию на вечер субботы, 16 октября, в больницах Одессы закончились места для больных с COVID-19. Остро не хватает и врачей, бьет тревогу волонтер, глава благотворительного фонда «Корпорация монстров» Катерина Ножевникова.

Мест в больницах Одессы нет

«Поздравляю. Мест в городе нет. Скорая едет по 4-5 часов. Врачи просто лягут скоро. Сейчас одесситов везут в Овидиополь, в Беляевку, в Черноморск… Открывать еще и еще отделения для вас скоро просто будет невозможно. Работать там будет некому. Да и другие болезни никто не отменял. В ковидных отделениях персонала не хватает. 1-2 медсестры на 50-60 пациентов. Не реально выдержать и не реально оказать полноценную помощь»,

– написала она сегодня в Facebook.

Кроме того, по словам волонтера, сейчас болеют много детей. Так, в «ковидном» отделении детской больницы на сегодня уже 70 пациентов, а некоторые из них «на кислороде». К тому же, стало много больных в возрасте 30-40 лет.

Вакцинация может помочь снизить нагрузку на медиков

Катерина Ножевникова в очередной раз настоятельно советует одесситам вакцинироваться:

«Откройте уже глаза те, кто кричит что ковида нет. В городе уже просто беда. Когда она приедет в ваш дом, уже будет поздно. Открыты пункты вакцинации!!! Все вакцины в доступе. Пожалуйста отвезите туда хотя бы своих родителей – именно они сейчас самая Группа риска!!!»,

– настойчиво призывает волонтер.

По ее словам, вакцинируя группу риска, можно снизить нагрузку на систему и дать возможность врачам оказывать качественную помощь заболевшим.

Ножевникова еще раз напоминает адреса пунктов вакцинации в Одессе:

переулок Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;

улица Семена Палия, 125б, ТРЦ DEPOt, 2-й этаж;

улица Давида Ойстраха 32, ТРЦ «Сити-центр-Котовский»;

проспект Небесной сотни 2, ТРЦ «Сити-центр»;

площадь Деревянко, 1, издательство «Черноморье»;

улица Левитана 62, поликлиника №20;

улица Болгарская, 38, поликлиника №1;

Улица Академика Гаркавого, 2, КНП №10;

Фонтанская дорога 30/32, ЦПСМД №3;

Международный Аэропорт «Одесса».

Ранее волонтеры сообщали, что в больницах Одессы появилась «очередь в реанимацию».

Также Катерина Ножевникова рассказывала о «ковидных буднях» Одессы и о том, что спасение от коронавируса в руках каждого из нас.

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