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В одесских больницах закончились «ковидные» места, – волонтер

В одесских больницах закончились «ковидные» места, – волонтер

По состоянию на вечер субботы, 16 октября, в больницах Одессы закончились места для больных с COVID-19. Остро не хватает и врачей, бьет тревогу волонтер, глава благотворительного фонда «Корпорация монстров» Катерина Ножевникова.

Мест в больницах Одессы нет

«Поздравляю. Мест в городе нет. Скорая едет по 4-5 часов. Врачи просто лягут скоро. Сейчас одесситов везут в Овидиополь, в Беляевку, в Черноморск…

Открывать еще и еще отделения для вас скоро просто будет невозможно. Работать там будет некому. Да и другие болезни никто не отменял. В ковидных отделениях персонала не хватает. 1-2 медсестры на 50-60 пациентов. Не реально выдержать и не реально оказать полноценную помощь»,

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– написала она сегодня в Facebook.

Кроме того, по словам волонтера, сейчас болеют много детей. Так, в «ковидном» отделении детской больницы на сегодня уже 70 пациентов, а некоторые из них «на кислороде». К тому же, стало много больных в возрасте 30-40 лет.

Вакцинация может помочь снизить нагрузку на медиков

Катерина Ножевникова в очередной раз настоятельно советует одесситам вакцинироваться:

«Откройте уже глаза те, кто кричит что ковида нет. В городе уже просто беда. Когда она приедет в ваш дом, уже будет поздно.

Открыты пункты вакцинации!!! Все вакцины в доступе. Пожалуйста отвезите туда хотя бы своих родителей – именно они сейчас самая Группа риска!!!»,

– настойчиво призывает волонтер.

По ее словам, вакцинируя группу риска, можно снизить нагрузку на систему и дать возможность врачам оказывать качественную помощь заболевшим.

Ножевникова еще раз напоминает адреса пунктов вакцинации в Одессе:

  • переулок Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;
  • улица Семена Палия, 125б, ТРЦ DEPOt, 2-й этаж;
  • улица Давида Ойстраха 32, ТРЦ «Сити-центр-Котовский»;
  • проспект Небесной сотни 2, ТРЦ «Сити-центр»;
  • площадь Деревянко, 1, издательство «Черноморье»;
  • улица Левитана 62, поликлиника №20;
  • улица Болгарская, 38, поликлиника №1;
  • Улица Академика Гаркавого, 2, КНП №10;
  • Фонтанская дорога 30/32, ЦПСМД №3;
  • Международный Аэропорт «Одесса».

Ранее волонтеры сообщали, что в больницах Одессы появилась «очередь в реанимацию».

Также Катерина Ножевникова рассказывала о «ковидных буднях» Одессы и о том, что спасение от коронавируса в руках каждого из нас.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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