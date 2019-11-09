Перчатка-контролер та система відео-аналітики: в Одеському політехнічному представили особливі проєкти

Про це повідомляється на сайті програми.

У третьому сезоні освітньо-стипендіальної програми CIG R & D LAB візьмуть участь п’ять команд Одеського політеху (ONPU).

Протягом 2019-2020 навчального року студенти отримуватимуть стипендії і менторську підтримку CIG на розвиток своїх проєктів. У червні наступного року команди, які продемонструють найбільший прогрес у створенні власного продукту, отримають грант на його реалізацію.

Детальніше про проєкти, які пройшли відбір у третій сезон CIG R & D LAB:

● UniGlove – рукавичка-контролер на інтуїтивному управлінні, яку можна використовувати як джойстик, контролер дронів та інших пристроїв;

● Медичний прилад Thyrol для визначення поточного рівня обміну речовин у людей із захворюванням щитовидної залози;

● Cash Back and Android-terminal – механізм спрощення ведення бізнесу, створення POS-терміналів і функціонування cashback;

● Security Space – система, призначена для камер відеоспостереження, що забезпечує високу ступінь розпізнавання тривожних ситуацій і якісну відео-аналітику;

● Автоматизована система моніторингу поливу сільськогосподарських грунтів.

– Я вважаю, що в університеті вже створена інфраструктура, що дозволяє генерувати цікаві проекти. Є викладачі-тренери, які розрізняють практичну роботу і стартап – це дійсно різні речі. До інфраструктурі я відношу також майстер-класи від українських і міжнародних фахівців. Але найголовніше – це допомога фонду в реалізації проектів. В кожному наступному сезоні до програми приєднується все більше команд, які отримують фінансування, – підвів підсумок доктор технічних наук, професор Сергій Нестеренко.

Результати відбору прокоментував Євген Нетреба, Associate CIG:

– У цьому році в Одеському політехнічному інституті було представлено десять проектів – як software, так і hardware розробок. До Пітч приєдналися навіть ті команди, які вже брали участь у минулому сезоні. Приємно спостерігати, що з кожним роком інтерес одеських студентів зростає, як і якість їх проектів.

У третьому сезоні CIG R & D LAB візьмуть участь 15 команд – студенти політехнічних університетів Одеси, Харкова та Львова.

Нагадаємо, що у другому сезоні CIG R & D LAB в Одеському національному політехнічному університеті фінальний грант в розмірі півмільйона гривень отримали Микита Сіромятніков і його команда на розвиток віртуального асистента Jarvis.

Фото: Chernovetskyi Investment Group

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