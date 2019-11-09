На Одещині зіштовхнулися рибальські судна: один рибалка загинув, інший – травмований

Судна зіштовхнулися через обмежену видимість у тумані.
Про це повідомляє Білгород-Дністровський відділ поліції в Одеській області.
Попередньо встановлено, що плавзасоби зіштовхнулися через обмежену видимість у тумані та відсутність освітлювальних вогнів на одному з суден. Зараз там працюють поліцейські та медики.
В результаті аварії один рибалка загинув та ще один – травмований.
Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту ) Кримінального кодексу України.
Фото ілюстративне: People