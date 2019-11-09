Отключение света в Одессе 9 ноября: кому надо успеть зарядить телефон

Завтра в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 254 дома.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 9 ноября в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
Так, с 08:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Авдеева-Черноморского улица 4л
- Виноградный тупик 1А, 1, 7, 3а, 5, 3/5, 3
- Клубничный переулок 17в, 10, 13, 17, 19, 17б, 17/6, 17/47, 17/1, 8В, 19а, 19б, 17Г, 31, 17/6а, 17/4, 19в, 17а, 174, 17/3
- Курортный переулок 2/1, 2/3, 2/2, 2/5
- Окружная улица 3/7, 8/11, 16, 14в3, 14а, 14/1, 14д, 14г, 12, 14, 14а3, 14б, 124, 16а, 14в, 9и/1, 18/9, 18/7, 18, 18А, 18/1, 18/5, 14/3, 7, 10/1, 9, 10/3, 9б-2, 8/2, 10, 10В, 8, 9и, 9е, 9А, 9ж, 9/2, 9/1, 101, 9б, 10а, 9в, 9г, 8Б
- Педагогическая улица 25, 25/2, 25/42, 25/32, 25/40, 25/36, 25/34, 25/44, 541, 542, 543, 58, 25/41, 25/47, 25/51, 25/49, 25/61, 25/43, 25/39, 25/59, 25/62, 25/55, 25/45, 25/53, 25/56, 25/54, 25/50, 25/60, 25/58, 25/52, 25/35, 25/23, 25/37, 25/31, 25/38, 25/33, 25/25, 25/29, 25/21, 25/15, 25/3, 25/19, 25/11, 25/7, 25/5, 25/17, 29, 52а, 563, 52, 56, 562, 27, 25/4, 25/16, 25/26, 25/18, 25/28, 25/30, 25/6, 25/10, 25/20, 25/22, 25/8, 25/12, 25/14, 25/24, 25/27
- Педагогический переулок 3/1, 3/3, 3/2, 3/4
- переулок Леваневского 9
- Посмитного улица 25/15, 10/12/37, 25, 9, 19а, 33, 9а, 12а, 18, 16, 10\12, 12, 10, 25А, 10/12, 8, 6, 8/1, 10/3, 1012, 10а, 19, 27А, 27, 9діл, 3, 6/3
- тупик Байкал 2, 4, 6, 8
- тупик Леваневского 9, 4а, 9А
- Урожайная улица 28-Г, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 32, 38, 142, 163, 181, 5г/1, 28в, 26а, 22А, 24а, 28д, 7б, 5/4, 5е, 28Б, 18а, 8/1, 202, 28-Д, 5а, 10а, 5д, 28Г, 5г, 14а, 10б, 28н, 5к, 16а, 12а, 20Б, 28А, 8а
- Фонтанская дорога 67А, 69/16, 30В, 30Б, 30/32, 30А, 67, 67а, 69А, 69/, 69
- Чубаевская улица 11/, 11в, 11/4, 11/6, 11б, 11г, 11, 11а, 11а/1, 11/5.
Фото: VeжА