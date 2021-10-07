Запуск электробусов по Балковской отложили: что произошло

Городские власти обещали одесситам, что уже в сентябре вернут электротранспорт на улицу Балковскую. Но обещанный маршрут так и не заработал.

Построенные в Одессе электробусы проходят сертификацию

Сейчас город имеет в своем распоряжении три электробуса. Это машины собственного производства мастерских «Одесгорэлектротранса». По сути, это переделанные чешские троллейбусы Skoda 21 Tr. Им добавили возможность автономного хода. Еще один такой электробус сейчас изготавливают на предприятии.

Но все три машины еще в процессе сертификации. Процесс этот может затянуться надолго, вплоть до окончания календарного года.

Тендеры на покупку электробусов для Одессы отменили

В этом году в Одессе планировали также приобрести шесть новых низкопольных электробусов. Дважды объявляли тендеры (в мае и июле) и все они были отменены по причине неправильно оформленной документации.

На покупку современных электробусов планировали потратить 69 млн грн. из кредитных средств от займов в «Ощадбанке», «Укрэксимбанке» и «Укргазбанке».

И когда состоится новый тендер, неизвестно. Тем более, что деньги уже перенаправили на другую статью бюджета – на последней сессии горсовета депутаты «отдали» электробусные деньги управлению капитального строительства.

Ждем подорожания проезда в одесском электротранспорте

Если осуществить планы по покупке новых электробусов и запуске маршрута по Балковской у городских властей не получилось, то вот от намерения повысить стоимость проезда в электротранспорте в ближейшее время, они вряд ли откажутся.

Как ранее писала «Одесская Жизнь», проезд с нынешних пяти гривен подорожает до восьми. Правда, если использовать для оплаты электронные способы, то обещают скидку. В этом случае поездка обойдется в 7-7,5 гривен.

Источник: «Думская»

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