В детскую облбольницу поступили препараты для лечения COVID-19

Общая стоимость препаратов составила 29 млн грн. Они предназначены для лечения осложнений коронавирусной болезни.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Леонов в своем Фейсбуке.

По информации Леонова, поставка препаратов Bamlanivi и Etesevimab, крайне необходимых ввиду приближения Украины к «красной зоне», стала возможной благодаря совместным усилиям посольства Украины в США, депутата от партии «Слуга народа» Евгения Пивоварова и его благотворительного фонда.

Наша страна получила гуманитарную помощь в виде 60 тысяч флаконов этих качественных медицинских препаратов для лечения осложнений, возникших после коронавирусной болезни, на общую сумму 19 млн 496 тыс. долл. США.

«Уже сегодня с помощью наших общих усилий, в Одесскую областную детскую больницу по адресу Академика Воробьева, 3 были доставлены 1 100 флаконов Bamlanivi и 2 200 флаконов Etesevimab. Эти дорогостоящие и необходимые лекарства стоимостью в 29.000.000 гривен, помогут тысячам одесситов», — отмечает Алексей Леонов.

Народный депутат публично обратился также к своим однопартийцам — главе фракции «Слуга Народа» в Одесском городском совете Вадиму Мороховскому и руководителю Одесского областного совета Григорию Диденко с просьбой проконтролировать распределение полученных препаратов между всеми больницами Одессы.

Источник: Деловая Одесса