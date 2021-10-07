В Одессе подорожают трамваи и троллейбусы: когда и на сколько

Тарифы на услуги городского электротранспорта (трамвай, троллейбус) в Одессе повысятся с 1 ноября 2021 года.

Об этом сообщили в Департаменте транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета.

Сколько будет стоить проезд в трамваях и троллейбусах в Одессе

С 1 (первого) ноября 2021 стоимость проезда в городских трамваях и троллейбусах на маршрутах, которые обслуживает коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс», составит:

в случае наличного расчета за проезд в размере 8 грн за разовую перевозку одного пассажира;

грн за разовую перевозку одного пассажира; в случае безналичного расчета за проезд в подвижном составе с помощью мобильных приложений или с использованием банковских карт, в размере 7 грн за разовую перевозку одного пассажира.

Кроме того, вырастет и тариф на проезд в фуникулере. Там стоимость услуг по перевозке пассажиров составит 10 грн за разовую поездку.

Повысится также стоимость постоянных проездных билетов.

Тарифы подняли из-за увеличения себестоимости обслуживания

В департаменте транспорта пояснили, что действующие на сегодня тарифы на проезд в городском пассажирском электротранспорте Одессы установлены еще в 2018 году, а стоимость постоянных проездных билетов для проезда на трамвае (троллейбусе) — на уровне тарифов 2016 года.

Повышение тарифов обусловлено повышением тарифных ставок, цен на запчасти, основные и вспомогательные материалы, увеличением расходов на оплату труда, тарифов на электрическую энергию и коммунальные услуги.

Расчет тарифа обоснованно в соответствии с Порядком формирования тарифов на услуги в городском общественном транспорте, утвержденном Приказом Министерства инфраструктуры Украины.

Електротранспорт в Одессе подорожал вслед за маршрутками

Ранее проезд подорожал в автобусах-маршрутных такси, обслуживающих маршруты в Одессе. С 15 сентября стоимость проезда там составляет 10 грн вместо 7.

После этого городские власти пообещали, что повышения тарифов в горэлектротранспорте не будет и стоимость проезда там сохранится на прежнем уровне в 5 грн за поездку.

Но вскоре в горсовете свое мнение поменяли и анонсировали подорожание трамваев и троллейбусов. Только не могли определиться с датой. И вот сегодня, наконец, сообщили, что электротранспорт в Одессе подорожает с 1 ноября 2021 года.

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