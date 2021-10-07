6 октября генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила о подозрении мэру Одессы Геннадию Труханову и еще 4 лицам. В сообщении НАБУ речь шла уже о 16 подозреваемых, включая городского голову.

Семь известны, восемь нет

По информации из генпрокуратуры обвинения, помимо мэра Одессы, предъявили экс-прокурору области Олегу Жученко, управляющему делами исполкома горсовета Олегу Брындаку, директору юридического департамента мэрии Инне Поповской и бизнесмену Владимиру Галантернику.

Издание «Страна» также называет еще несколько имен, уже из списка НАБУ. Это директор департамента коммунальной собственности Одесского горсовета Алексей Спектор и глава постоянной комиссии горсовета по вопрос коммунальной собственности Василий Шкрябай.

Кто оставшиеся восемь подозреваемых, пока неизвестно.

Причины «наезда» на Труханова до конца не ясны

Непонятны и причины «наезда» на одесского мэра со стороны киевских властей. Заменить Труханова на «своего» человека людям президента будет непросто. Но даже если это получится, управлять городом без поддержки депутатов городского совета невозможно. А там у партии Труханова «Доверяй делам» наибольшая фракция.

Да и сам Геннадий Труханов с центральными властями не конфликтовал, был к ним лоялен, а на местные выборы и вовсе «Доверяй делам» и «Слуги народа» шли вместе.

Да и второй по популярности политик, претендующий на пост главы города – это представляющий ОПЗЖ Николай Скорик. С этой политической силой у «слуг народа» и Офиса президента конфликт, и такой человек на месте мэра Одессы крайне нежелателен.

Насколько все серьезно?

Еще остается вариант, что отставки Труханова ультимативно потребовали в США, так там продолжают связывать одесского мэра с международной организованной преступнотью.

Насколько серьезны намерения силовых структур в отношении Труханова и других подозреваемых, покажет то, какую меру пресечения будет требовать обвинение и назначит суд.

Скорее всего суд назначит залог, и ели сумма будет предельно большая, значит дела у мэра Одессы действительно плохи.

Прокуратура не в первый раз выдвигает обвинения против руководителя Одессы. Ранее его обвиняли в завладении бюджетными деньгами вместе с другими чиновниками Одесской мэрии. Тот процесс получил название «Дело Краяна». И городской голова Одессы его выиграл — суд снял с мэра Одессы все обвинения.

По материалам «Страна.ua»

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